Посол России в США пригрозил последствиями за удары по Сирии
Посол России в Вашингтон Анатолий Антонов заявил, что удары США, Британии и Франции не останутся без последствий. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в фейсбуке посольства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Худшие опасения оправдались. Наши предостережения остались без внимания. В жизнь претворен заранее подготовленный сценарий. И вновь нам угрожают. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий", - говорится в сообщении.
По словам Антонова, вся ответственность за это лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже.
"Оскорбление президента России неприемлемо и недопустимо. США - обладатели самого крупного арсенала химического оружия - не имеют никакого морального права обвинять другие страны", - заключил дипломат.
Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ начать удары по Сирии. К ним также присоединились Великобритания и Франция.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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