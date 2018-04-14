Посол России в США пригрозил последствиями за удары по Сирии

Посол России в Вашингтон Анатолий Антонов заявил, что удары США, Британии и Франции не останутся без последствий. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в фейсбуке посольства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Худшие опасения оправдались. Наши предостережения остались без внимания. В жизнь претворен заранее подготовленный сценарий. И вновь нам угрожают. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий", - говорится в сообщении.

По словам Антонова, вся ответственность за это лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже.

"Оскорбление президента России неприемлемо и недопустимо. США - обладатели самого крупного арсенала химического оружия - не имеют никакого морального права обвинять другие страны", - заключил дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ начать удары по Сирии. К ним также присоединились Великобритания и Франция.