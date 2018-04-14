ПВО Сирии перехватили все ракеты, выпущенные по Хомсу
14 апреля 2018 06:48 191
Системы противовоздушной обороны Сирии перехватили все ракеты, выпущенные по объектам в провинции Хомс. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду сирийское государство агентство Sana со ссылкой на своего корреспондента.
По его информации, ни одна из ракет, выпущенных западными странами во главе с США по Хомсу, не причинила ущерба.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
13 Апр. 15:29 15 819
-
13 Апр. 17:40 4 124
-
13 Апр. 14:45 4 053
-
13 Апр. 11:00 3 400
-
13 Апр. 12:10 2 564