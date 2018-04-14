ПВО Сирии перехватили все ракеты, выпущенные по Хомсу

Системы противовоздушной обороны Сирии перехватили все ракеты, выпущенные по объектам в провинции Хомс. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду сирийское государство агентство Sana со ссылкой на своего корреспондента.

По его информации, ни одна из ракет, выпущенных западными странами во главе с США по Хомсу, не причинила ущерба.