США не уведомляли Россию о предстоящих ударах по Сирии

Американские военные не уведомляли российскую сторону о предстоящих ударах по Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.

"Мы не координировались с русскими по поводу нанесения удара и не уведомляли их заранее... Единственное обсуждение, которое состоялось в связи с этой операцией до удара по целям, было стандартное уведомление по линии обеспечения безопасности полетов", - сказал Данфорд.