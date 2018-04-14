США не уведомляли Россию о предстоящих ударах по Сирии
14 апреля 2018 07:00 104
Американские военные не уведомляли российскую сторону о предстоящих ударах по Сирии.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.
"Мы не координировались с русскими по поводу нанесения удара и не уведомляли их заранее... Единственное обсуждение, которое состоялось в связи с этой операцией до удара по целям, было стандартное уведомление по линии обеспечения безопасности полетов", - сказал Данфорд.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13 апреля 23:48
США готовят новые торговые ограничения для Китая
13 апреля 23:33
В России фанат ЦСКА ударил ножом сына, болеющего за "Спартак"
-
13 Апр. 15:29 15 818
-
13 Апр. 17:40 4 124
-
13 Апр. 14:45 4 053
-
13 Апр. 11:00 3 400
-
13 Апр. 12:10 2 564