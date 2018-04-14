Протестующие против премьерства Сержа Саргсяна разбили лагерь в Ереване
Участники акции протеста против возможного премьерства Сержа Саргсяна завершили свое шествие у здания Театра օперы и балета в центре Еревана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Новости Армения.
В данный момент митингующие разбили палатки на площади Франции и собираются переночевать там.
Координатор акции, глава парламентской оппозиционной фракции "Елк", лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян призвал собравшихся принести на площадь одеяла и картон для ночевки.
"Если число участников увеличится настолько, что акция протянется до Крытого рынка (на проспекте Месропа Маштоца), смену власти я гарантирую"․,- заявил Никол Пашинян.
Заместитель начальника полиции Еревана Валерий Осипян подошел к Николу Пашиняну и попросил побеседовать отдельно. Однако лидер оппозиционной партии отказал замначальнику полиции, заявив: "Если Осипяну есть что сказать, пусть скажет в присутствии всех".
Отметим, что Площадь Франции находится на перекрестке ключевых центральных улиц столицы Армении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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