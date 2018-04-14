В Париже закрыли Эйфелеву башню

Эйфелеву башню в Париже закрыли для посетителей в связи с забастовкой персонала по безопасности. Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщается на официальный Twitter-аккаунт пресс-службы архитектурного памятника.

"Из-за забастовки некоторых сотрудников службы безопасности компании, Эйфелева башня не смогла открыться для общественности", - сообщили в администрации.

Также добавили, что сады вокруг башни и ее подножия остаются открытыми для публики.

Как сообщалось, во Франции остановились самолеты и поезда, а вскоре там угрожают еще и выключить свет. В стране началась одна из самых масштабных забастовок профсоюзов. Ее спровоцировала трудовая реформа. Эммануэль Макрон, в частности, хочет запретить железнодорожникам и работникам коммунальных служб выходить на пенсию раньше.