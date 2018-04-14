Ракетные удары по Сирии продолжались 50 минут

Ракетные удары, которые США, Великобритания и Франция нанесли по Сирии, продолжались на протяжении 50 минут.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу телеканал "Аль-Мадин"со ссылкой на сирийский военный источник.

По его информации, "сирийские ПВО сумели отразить удар и поразили значительное число ракет".