Ракетные удары по Сирии продолжались 50 минут
14 апреля 2018 07:44 414
Ракетные удары, которые США, Великобритания и Франция нанесли по Сирии, продолжались на протяжении 50 минут.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу телеканал "Аль-Мадин"со ссылкой на сирийский военный источник.
По его информации, "сирийские ПВО сумели отразить удар и поразили значительное число ракет".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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