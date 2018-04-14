Власти Сирии объявили, что удары с воздуха нанесли урон военным складам под Хомсом

Сирийские власти объявили, что удары с воздуха нанесли урон военным складам под городом Хомс.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al-Arabiya.

По утверждению телеканала, власти Сирии заявили, что в результате налета с воздуха причинен ущерб военным складам, находящимся в районе города Хомс.

Военный аэродром Меззе в пригороде Дамаска и база сил ПВО в районе горы Касьюн стали целями ракетных ударов в Сирии. Об этом сообщил в субботу телеканал Al-Jazeera.

По информации телеканала, ударам со стороны США, Великобритании и Франции подверглись также расположения 41-й бригады спецвойск Сирии, 105-й бригады Республиканской гвардии в пригороде столицы. Кроме того, атаке подверглись научно-исследовательские центры в районе Берзе на севере Дамаска.

Официального подтверждения из Дамаска пока не поступало.