Генсек ООН призвал проявить сдержанность и избежать эскалации вокруг Сирии
14 апреля 2018 07:58 198
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после ударов США, Франции и Британии по Сирии призвал все страны проявить сдержанность, чтобы избежать эскалации ситуации, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также власти Франции.
"Я призываю государства-члены ООН проявить сдержанность в этих опасных обстоятельствах и избежать любых действий, которые могут привести к эскалации ситуации и усугубить страдания народа Сирии", - говорится в распространенном заявлении главы всемирной организации.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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