Мэттис не исключил повторение ударов по Сирии
14 апреля 2018 08:34 146
Удар по Сирии пока однократный, но его повторение в будущем не исключено.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также власти Франции.
"Это однократный выстрел", - сказал Мэттис, описывая совместную операцию США, Великобритании и Франции.
"Будущие удары будут зависеть от способности сирийского режима использовать химоружие", - добавил он.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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