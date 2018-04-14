Мэттис не исключил повторение ударов по Сирии

Удар по Сирии пока однократный, но его повторение в будущем не исключено.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также власти Франции.

"Это однократный выстрел", - сказал Мэттис, описывая совместную операцию США, Великобритании и Франции.

"Будущие удары будут зависеть от способности сирийского режима использовать химоружие", - добавил он.