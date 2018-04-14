В Пентагоне оценили мощность удара по Сирии

Удар по Сирии был вдвое мощнее предыдущего, который произошел год назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.

По словам Мэттиса, использовалось вдвое больше ресурсов, чем при аналогичном ударе после обвинений в применении химоружия в Хан-Шейхуне.

"Это был мощный удар", - сказал Мэттис, описывая субботнюю бомбардировку.

Он сказал, что дополнительных ударов пока не планируется. "В настоящий момент мы не планируем новых атак", - сказал Мэттис.