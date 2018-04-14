Ударам в Сирии подвергся военный аэродром и база ПВО

Военный аэродром Меззе в пригороде Дамаска и база сил ПВО в районе горы Касьюн стали целями ракетных ударов в Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу телеканал Al Jazeera.

По информации телеканала, ударам со стороны США, Великобритании и Франции подверглись также расположения 41-й бригады спецвойск Сирии, 105-й бригады Республиканской гвардии в пригороде столицы.

Кроме того, атаке подверглись научно-исследовательские центры в районе Берзе на севере Дамаска.

Официального подтверждения из Дамаска пока не поступало.

Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе "Белые каски"; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации и распространяет сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Уже в субботу на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия.