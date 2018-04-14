Сирийская армия обнаружила химическую лабораторию боевиков - ВИДЕО

Отряд правительственных войск сирийской армии обнаружил в Восточной Гуте (пригород Дамаска) лабораторию террористов по производству ядовитых веществ. Об этом сообщает национальное новостное агентство SANA.

"В ходе прочесывания района Афтрис в Восточной Гуте была найдена оставленная террористами лаборатория, подготовленная для производства различных видов токсичных веществ. В ней находится все необходимое оборудование для создания порошков, используемых при изготовлении запрещенного оружия", - поясняет агентство, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Уточняется, что помимо химлаборатории была найдена мастерская, в которой снаряжались химические боеприпасы различного калибра, от 60 до 180 миллиметров.

6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума - последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте. Позднее агентство Reuters со ссылкой на повстанцев сообщило о том, что на Думу сброшена хлорная бомба, также появилась информация о применении нервно-паралитического газа.

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