По объектам в Сирии выпустили более ста ракет

По объектам в Сирии США, Великобритания и Франция выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля"

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны РФ, передает Day.Az.

"По военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США, Великобритании, Франции и было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля"", - говорится в сообщении.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook