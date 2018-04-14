Звезда Голливуда Уилл Феррелл попал ДТП - ВИДЕО

Таблоид TMZ опубликовал видео с места аварии в штате Калифорния, в которую попал известный американский актер Уилл Феррелл. Как видно на кадрах, внедорожник артиста разбит, а от столкновения с другой машиной он даже перевернулся, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

После ДТП актёра госпитализировали, однако до сих пор данных о его состоянии не поступало.

Кроме Феррелла в автомобиле находилось ещё два пассажира и водитель.

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