Звезда Голливуда Уилл Феррелл попал ДТП - ВИДЕО

14 апреля 2018 09:35

Таблоид TMZ опубликовал видео с места аварии в штате Калифорния, в которую попал известный американский актер Уилл Феррелл. Как видно на кадрах, внедорожник артиста разбит, а от столкновения с другой машиной он даже перевернулся, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

После ДТП актёра госпитализировали, однако до сих пор данных о его состоянии не поступало.

Кроме Феррелла в автомобиле находилось ещё два пассажира и водитель.

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Нажмите на видео для просмотра:
Звезда Голливуда Уилл Феррелл разбился на внедорожнике в Калифорнии

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