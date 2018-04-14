Упавшего на пути человека спас очевидец происшествия - ВИДЕО

14 апреля 2018 11:36

Пассажиры станции "Римская" стали свидетелями чудесного спасения, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Молодой человек потерял сознание и упал на рельсы прямо перед приближающимся поездом. Один из очевидцев спрыгнул за ним на пути. Чем все закончилось, и кем оказался герой, который не задумываясь рискнул жизнью?

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Упавшего на пути человека спас очевидец происшествия

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