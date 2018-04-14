Турция была проинформирована о военной операции в Сирии, сказал пресс-секретарь и зампредседателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Махир Унал.Об этом сообщают в понедельник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Унала, для Турции превыше всего национальные интересы.

Он также сказал, что при этом Турция выступает за территориальную целостность Сирии.

Отметим, что сегодня МИД Турции распространил информацию, где говорится что Анкара приветствует воздушную операцию в Сирии.

В сообщении отмечается, что удар по химическим объектам в Сирии является ответом на химические атаки в сирийской Думе против мирного населения.

Отметим, что накануне председатель Комитета начальников штабов (КНШ) генерал Джозеф Данфорд заявил, что в 21:00 по времени восточного побережья вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии с тем, чтобы не допустить дальнейшего применения химического оружия.

"Наши силы были интегрированы на стадии планирования и осуществления операции. Цели, по которым нанесены удары, непосредственно связаны с химическими программами сирийского режима. Мы также избрали цели с тем, чтобы минимизировать риск для гражданского населения. Первая цель - это научно-исследовательский центр в районе Дамаска. Этот сирийский объект был центром разработки, исследований и производства химических и биологических технологий. Второй целью был объект для хранения химических веществ к западу от Хомса", - сказал он.

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