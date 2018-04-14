Трагедия по вине водителя, не поставившего на ручник грузовик, произошла в Китае - ВИДЕО

ДТП с серьёзными последствиями попало в объектив видеокамеры поздним вечером 11 апреля, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Водитель контейнеровоза припарковал своё транспортное средство на обочине дороги в городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун, КНР). По информации китайского новостного издания Shenzhen.sina.com.cn, водитель по имени Цю Моу забыл поставить свой грузовик на ручной тормоз, в результате чего, тяжёлое транспортное средство съехало с уклона дороги и совершило наезд на пешеходов. Несколько велосипедов стоящие возле магазина и оказавшиеся на пути у контейнеровоза, остановили неуправляемый грузовик.

Водителя, по вине которого, как минимум один человек стал жертвой трагедии и четверо пешеходов получили ранения, арестовали. В данный момент ведётся полицейское расследование катастрофы.

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