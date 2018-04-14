В Турции горит психиатрическая клиника, пациенты эвакуированы

14 апреля 2018 13:19

В психиатрической клинике в провинции Бурса на северо-востоке Турции вспыхнул пожар, сообщают в субботу турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщается, что пожар начался в столовой клиники.

На место происшествия прибыли отряды пожарных и спасателей, ведутся работы по локализации пожара.

Также сообщается, что пациенты клиники эвакуированы.

О причинах пожара не сообщается.

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