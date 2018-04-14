В Турции горит психиатрическая клиника, пациенты эвакуированы
14 апреля 2018 13:19 106
В психиатрической клинике в провинции Бурса на северо-востоке Турции вспыхнул пожар, сообщают в субботу турецкие СМИ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщается, что пожар начался в столовой клиники.
На место происшествия прибыли отряды пожарных и спасателей, ведутся работы по локализации пожара.
Также сообщается, что пациенты клиники эвакуированы.
О причинах пожара не сообщается.
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