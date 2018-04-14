Смартфоны убивают горилл и других человекообразных обезьян - ИССЛЕДОВАНИЕ

Ученые обнаружили неожиданную угрозу жизни больших обезьян, с которыми человек делит 99% ДНК.

Как передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru, при производстве смартфонов и игровых консолей используется жаропрочный минерал колтан (колумбит-танталит). 80% разведанных запасов колтана находятся в Африке, в лесах Демократической Республики Конго, там же обитают и человекообразные обезьяны.

Биолог Крейг Стенфорд говорит: "Местные жители намывают колтан в реках, как золото, на очень низком технологическом уровне. И им не платят за добытые минералы, им дают ружья и патроны для охоты и пропитания. В итоге они охотятся на обезьян".

Смартфоны также произвели революцию в торговле животными. Издание Phys.org приводит слова исследователя Джеймса Аскью: "Вы можете выбрать и купить орангутана в Instagram всего за $50". Животные поступают от браконьеров и из центров торговли животными, куда экзотических питомцев сдают после того, как те выросли".

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