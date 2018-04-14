США не использовали военною базу Инджирлик в Турции

Для бомбардировки химических объектов в Сирии США не использовали военно-воздушную база Инджирлик в Турции, сказал вице-премьер страны Бекир Боздаг. Об этомсообщают в субботу турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Боздага, Турция была проинформирована о начале военной операции в Сирии.



Ранее сегодня пресс-секретарь и зампредседателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Махир Унал сказал, что Турция была проинформирована о военной операции в Сирии.

Отметим, что сегодня МИД Турции распространил информацию, где говорится, что Анкара приветствует воздушную операцию в Сирии.

В сообщении отмечается, что удар по химическим объектам в Сирии является ответом на химические атаки в сирийской Думе против мирного населения.

Накануне председатель Комитета начальников штабов (КНШ) генерал Джозеф Данфорд заявил, что в 21:00 по времени восточного побережья вооруженные силы США, Великобритании и Франции нанесли удары по целям в Сирии с тем, чтобы не допустить дальнейшего применения химического оружия.

"Наши силы были интегрированы на стадии планирования и осуществления операции. Цели, по которым нанесены удары, непосредственно связаны с химическими программами сирийского режима. Мы также избрали цели с тем, чтобы минимизировать риск для гражданского населения. Первая цель - это научно-исследовательский центр в районе Дамаска. Этот сирийский объект был центром разработки, исследований и производства химических и биологических технологий. Второй целью был объект для хранения химических веществ к западу от Хомса", - сказал он.

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