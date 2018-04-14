МИД РФ назвал удар Запада по Сирии крестом на переговорном процессе

Ракетный удар США, Франции и Великобритании по Сирии - страшный удар по переговорному процессу, который оказал поддержку боевикам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Это, по большому счету, крест на переговорном процессе, который может быть поставлен. Эта акция дала мощный сигнал экстремистам и боевикам относительно того, что они делают все правильно. И та провокация, которая была осуществлена с якобы применением Дамаском химоружия, за ней, конечно, стояли экстремисты и боевики на земле, получается, поддержана странами, которые нанесли удар", - сказала Захарова журналистам.

По ее словам, это "колоссальный фактор воодушевления террористов и боевиков на земле". "И, к сожалению, это может стать принципиальным для того самого мирного переговорного процесса, который был запущен и который в этом году получил свое развитие", - добавила она.