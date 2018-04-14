В Польше заявили об участии в консультациях по ударам в Сирии

Польша участвовала в консультациях по ударам США, Франции и Великобритании по Сирии, заявил шеф кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский в эфире Польского радио, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"С Польшей велись консультации в связи с планированием этой акции в рамках консультаций союзников, так что это действие не является для нас сюрпризом", - сказал Щерский.

При этом он не стал раскрывать подробностей консультаций. "Важно то, что, хотя мы не были частью процесса принятия решений, были консультации, и это важно", - подчеркнул он.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Всего было выпущено более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийскими ПВО.