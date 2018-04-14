Эрдоган обсудил с Мэй удары по Сирии

14 апреля 2018 15:43

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, передает Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщили источники, близкие к администрации президента, темой разговора стал удар стран Запада по Сирии.

Отмечается, что Мэй в ходе беседы поделилась с Эрдоганом подробностями операции британских вооруженных сил в Сирии. В свою очередь Эрдоган подчеркнул, что Турция всегда осуждала применение химического оружия. Он также заявил, что преследование властей Сирии за совершенные преступления станет концом, которого ждет народ страны.

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