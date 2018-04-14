Дональд Трамп высоко оценил результаты удара по Сирии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ночные удары западной коалиции по территории Сирии, отметив, что лучшего результата быть не могло, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Идеально исполненный удар прошлой ночью. Спасибо Франции и Великобритании за их мудрость и силу их отличных вооруженных сил. Не могло быть лучшего результата! Миссия выполнена!" - написал Трамп в Twitter.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства.