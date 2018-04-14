Пентагон заявил, что США продолжит борьбу с "ИГ" в Сирии

США присутствуют в Сирии только с одной целью - для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство", заявила в рамках конференции в Пентагоне пресс-секретарь ведомства Дана Уайт, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Эта операция не является попыткой нарушения международного права. Наша цель в Сирии одна - поражение "ИГ"", - сказала она.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.