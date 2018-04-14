Китай намерен выращивать картошку на Луне

Китай планирует запустить к концу этого года лунный аппарат "Чанъэ-4", сообщает Day.Az со ссылкой на rambler.ru.

Устройство должно произвести мягкую посадку на обратной стороне спутника Земли.

Предполагается, что межпланетная станция будет проводить на Луне биологические эксперименты. Во время миссии "Лунная мини-биосфера" на поверхности небесного объекта посадят семена картофеля и других растений.

Отмечается, что материалы для эксперимента доставят в особых оловянных капсулах. Следить за процессом роста будут камеры видеонаблюдения. Записи поступят в лабораторию на Земле.