В Британии автомобиль наехал на пешеходов

15 апреля 2018 09:12

Легковой автомобиль BMW наехал на шестерых человек в британском графстве Эссекс, сообщает портал EssexLive со ссылкой на правоохранительные органы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пострадавшими оказались молодые парни. Один из них сейчас находится в тяжелом состоянии. Пятеро других были также госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
По словам очевидцев, водитель потерял управление и врезался в группу пешеходов.

Полиция частично перекрыла набережную населенного пункта, где произошел инцидент. Правоохранительные органы занимаются расследованием случившегося.

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