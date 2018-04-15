В США вандалы осквернили статую экс-президента - ФОТО
15 апреля 2018 09:28 201
В США неизвестные осквернили памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону. Об этом сообщает местное издание The Cavalier Daily, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Вандалы ночью написали красной краской "Расист и насильник" на постаменте статуи, расположенной на территории Университета Виргинии, который был основан Джефферсоном.
По мнению издания, вандалы хотели напомнить о том, что один из отцов - основателей американского государства и автор конституции США был рабовладельцем и использовал рабский труд при постройке университета. Некоторые считают, что на совести Джефферсона изнасилование принадлежащей ему рабыни Салли Хемингс.
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