В Британии туристка сфотографировала "призрак" в старинном замке

Британская туристка Хлоя убеждена, что при посещении старинного замка Тотнес столкнулась с призраком. Автор фото поделилась впечатлениями от встречи с "привидениями" в интервью изданию Plymouth Herald, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Девушка считает, что встретила легендарных защитников замка. По легенде, братья-рыцари защищали осажденную крепость, а когда оборона пала, покончили с собой, чтобы не попасть в руки врагам. Столкнувшись с "призраками", она успела запечатлеть их на камеру.

Хлоя рекомендовала туристам соблюдать осторожность во время экскурсии по замку. "Ходите только группами, старайтесь не отлучаться от остальных. Некоторые пожаловались, что вышли из замка с царапинами и синяками", - рассказала девушка.