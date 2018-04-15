В Британии туристка сфотографировала "призрак" в старинном замке

15 апреля 2018 09:42

Британская туристка Хлоя убеждена, что при посещении старинного замка Тотнес столкнулась с призраком. Автор фото поделилась впечатлениями от встречи с "привидениями" в интервью изданию Plymouth Herald, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Девушка считает, что встретила легендарных защитников замка. По легенде, братья-рыцари защищали осажденную крепость, а когда оборона пала, покончили с собой, чтобы не попасть в руки врагам. Столкнувшись с "призраками", она успела запечатлеть их на камеру.

Хлоя рекомендовала туристам соблюдать осторожность во время экскурсии по замку. "Ходите только группами, старайтесь не отлучаться от остальных. Некоторые пожаловались, что вышли из замка с царапинами и синяками", - рассказала девушка.

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