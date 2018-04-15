Взрыв прогремел в Киеве
15 апреля 2018 09:46 219
Полиция сообщила о взрыве возле здания компании "Киевэнерго" в Киеве, пострадавших нет, сообщается на странице главного управления национальной полиции Киева в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости."В 00.40 в дежурную часть поступила информация о взрыве на проспекте Победы, 93, возле здания "Киевэнерго". Полицейские выехали на вызов и установили, что в результате происшествия никто не пострадал, взрывом выбиты две двери, повреждены окна и фасад", - говорится в сообщении.
Добавляется, что по версии полицейских, преступник мог использовать гранату.
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