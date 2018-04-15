США, Британия и Франция внесли в СБ ООН проект резолюции по Сирии

15 апреля 2018 09:49

США, Великобритания и Франция направили Совету Безопасности ООН проект резолюции по Сирии для расследования применения химического оружия в САР. Об этом сообщает Liberation со ссылкой на документ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно документу, "тройка" стран призывает к "обеспечению беспрепятственных поставок гумпомощи, прекращению огня, а также требует участия Сирии в мирных переговорах под руководством ООН".

При этом проект предлагает "проведение независимого расследования" сообщений о химических атаках в САР.

А также призывает к осуществлению резолюции 2401 о прекращении огня в Сирии и требует от Дамаска "добросовестного" участия в мирных переговорах без предварительных условий.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az