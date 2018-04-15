ОАЭ поддержали военную операцию в Сирии
МИД ОАЭ выразил поддержку военной операции в Сирии, направленной против химического оружия, сообщает эмиратское информационное агентство WAM, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"ОАЭ выразили глубокую обеспокоенность эскалацией ситуации в Сирии и осудили использование химического оружия против мирных граждан. ОАЭ также выразили поддержку всем международным мерам, направленным на ликвидацию этого запрещённого в мире оружия", - цитирует агентство заявление МИД.
Согласно заявлению, ОАЭ также делают акцент на необходимости предотвратить попадание этого оружия в руки террористов в зонах конфликта.
"В этом контексте ОАЭ также выразили поддержку военным операциям, которые были направлены против запрещённого оружия и его объектов в Сирии", - отмечает агентство.
По мнению ОАЭ, основой разрешения сирийского кризиса должно быть политическое решение на основе резолюции Совбеза ООН и Женевской декларации.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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