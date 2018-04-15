В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Покупатель дома на севере Италии, пришедший осмотреть выставленную на аукцион недвижимость, обнаружил мумифицированное тело бывшего владельца, сообщили местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.Дом в городке городке Валле-дель-Пазубио неподалеку от Виченцы поступил в продажу после прекращения поступления платежей за ипотеку и коммунальные услуги. Торги должны были состояться 24 апреля и стартовать с 27 тысяч евро.
В минувшую среду один из потенциальных покупателей пришел осмотреть дом с представителем судебных органов. Внутри они внезапно обнаружили мумифицированное тело, ждавшее их на диване в сидячей позе. Испугавшись, мужчины вызвали карабинеров.
Тело принадлежало бывшему владельцу дома, 42-летнему Вальтеру Даль-Дзотто. Его смерть произошла минувшим летом. Даль-Дзотто был одиноким и малообщительным человеком. Он жил один после смерти матери двумя годами ранее. У него оставались отец и брат, проживавшие в соседнем городе, однако связь он с ними не поддерживал. В какой-то момент Даль-Дзотто потерял работу и вскоре перестал платить по счетам. В его доме даже выключили электричество, а потом и вовсе выставили на продажу.
В связи с печальной историей мужчины итальянские СМИ вспомнили о недавнем случае с обнаружением тела 75-летнего профессора из Венеции. Труп пожилого мужчины пролежал семь лет, прежде чем его в марте обнаружил случайно забравшийся в дом воришка.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Названа "Мисс Россия-2018"
ОАЭ поддержали военную операцию в Сирии
Взрыв прогремел в Киеве
Взрыв прогремел в Киеве
-
14 Апр. 11:18 9 832
-
14 Апр. 11:33 4 719
-
14 Апр. 20:16 3 310
-
14 Апр. 11:32 3 265
-
14 Апр. 12:22 2 736