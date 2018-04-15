Названа "Мисс Россия-2018"

Титул "мисс Россия - 2018" получила Юлия Полячихина из республики Чувашия, ей вручили корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров, приз в три миллиона рублей и новый автомобиль, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Юлии восемнадцать лет, она увлекается фитнес-аэробикой и бадминтоном, а в качестве любимой книги назвала "Цветы для Элджернона" Дэниела Киза. Закончила школу с золотой медалью.

Первой вице-мисс стала Виолетта Тюркина, а второй вице-мисс - Наталья Строева. Лидером СМС-голосования была объявлена Норгьянма Монгуш.

Новая мисс Россия - 2018 получит шанс представлять страну на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Вели торжественную церемонию DJ Love Radio Максим Привалов и телеведущая и вице-мисс Вселенная - 2008 Вера Красова. В качестве жюри выступили мисс мира - 2008 Ксения Сухинова; дизайнер, участник официального расписания Недели моды в Париже, художник по костюмам Большого и Мариинского театров, обладатель двух премий "Золотой манекен" Игорь Чапурин; народный артист России Дмитрий Маликов; композитор, продюсер, радиоведущий, член авторского совета Российского авторского общества (РАО) Владимир Матецкий и премьер Большого театра Денис Родькин.