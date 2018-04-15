В США три человека погибли из-за непогоды
15 апреля 2018 10:25 194
В США три человека погибли из-за последствий снегопадов и дождей обрушившихся на территорию страны. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, в штате Луизиана из-за сильного ветра упало дерево упало на дом, в результате погиб ребенок. При этом в штате Висконсин из-за сильного обледенения дорожного покрытия произошло ДТП, один человек погиб, четыре человека были доставлены в больницу.
В свою очередь в штате Небраска также из-за плохих погодных условий в результате ДТП скончался водитель снегоуборочной машины.
Как отмечается, в аэропорту городов Миннеаполис и Сент-Пол отменили около 400 рейсов из-за непогоды.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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