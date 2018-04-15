Забавный японский пес попал на Google Maps

В Японии в ходе съемок для сервиса Google Maps автомобиль компании заснял забавную собаку, сообщает Travel and Leisure, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, собаку заметили жители префектуры Кагосима и поделились находкой в социальных сетях.

Как отмечается, рыжий пес бежал за автомобилем Google, из которого велась съемка панорамных изображений префектуры Кагосима.

При этом собака гналась за автомобилем службы до тех пор, пока та не покинула охраняемую территорию.

Издание назвало пса самым милым из охранников, даже не смотря на то, что он не догнал автомобиль.