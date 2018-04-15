Стало известно, сколько Facebook тратит на безопасность Цукерберга

15 апреля 2018 11:09

В 2017 году Facebook потратила около $9 млн на обеспечение личной безопасности своего руководителя и основателя Марка Цукерберга. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом, начиная с 2015, расходы на безопасность и деловые поездки Цукерберга составили около $20 млн.

В Facebook заявили, что подобные траты обусловлены "угрозами личной безопасности Цукерберга, проистекающими из его должностных полномочий".

Как отмечается, в компании Цукерберг занимает должность председателя совета директоров и главного исполнительного директора.

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