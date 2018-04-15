Стало известно, сколько Facebook тратит на безопасность Цукерберга
15 апреля 2018 11:09 217
В 2017 году Facebook потратила около $9 млн на обеспечение личной безопасности своего руководителя и основателя Марка Цукерберга. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
При этом, начиная с 2015, расходы на безопасность и деловые поездки Цукерберга составили около $20 млн.
В Facebook заявили, что подобные траты обусловлены "угрозами личной безопасности Цукерберга, проистекающими из его должностных полномочий".
Как отмечается, в компании Цукерберг занимает должность председателя совета директоров и главного исполнительного директора.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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