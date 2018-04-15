Facebook ввел "драконовские" запреты на рекламу
SMM-менеджеры и рекламисты бьют тревогу - на днях Facebook существенно ужесточил требования к размещаемой в соцсети рекламе. Кроме широко известного запрета на рекламу криптовалют и ICO, под табу попало почти все, что особенно активно продвигают на планете, пишет UBR, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
В целом, моральный кодекс Facebook содержит 29 пунктов строгих запретов и еще десяток условно разрешенной рекламы - перед тем, как дать добро на размещение, эксперты соцсети просмотрят сообщение и вынесут вердикт, стоит ли показывать ее своим пользователям. По сути, такая политика соответствует принципам риск-ориентированного подхода, отмечают специалисты.
Полный список жестких запретов выглядит так:
- нелегальные продукты и услуги;
- дискриминация по любым признакам;
- табачные изделия;
- лекарства и связанные с лекарствами продукты;
- небезопасные пищевые добавки, которые признаны Facebook небезопасными;
- оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества;
- товары или услуги для взрослых, кроме рекламы планирования семьи или контрацепции;
- материалы для взрослых;
- сенсационные материалы;
- личные характеристики;
- материалы, вводящие в заблуждение;
- спорные материалы, которые используют противоречивые политические или социальные вопросы в коммерческих целях;
- оборудование для наблюдения (шпионские камеры, устройства для отслеживания мобильных и т.д.);
- несуществующая функциональность;
- личное здоровье (реклама, показывающая результат "до" и "после");
- потребкредиты и займы "до зарплаты";
- сетевой маркетинг;
- скандинавские аукционы;
- поддельные документы;
- шпионское или вредоносное ПО, включая ссылки на них;
- несанкционированные устройства для стриминга;
- запрещенные финансовые продукты и услуги.
Отдельно Facebook будет принимать решения по условно разрешенной рекламе. Например, продвигать алкоголь в соцсети можно, но при условии соблюдения местных законов и корректного таргетинга. А службы знакомств перед тем, как размещать рекламу, должны получить письменное разрешение. Подобные ограничения установлены и для онлайн аптек, государственных лотерей, подписных и финансовых услуг.
Также Facebook расширил перечень ограничений для рекламодателей в части сбора информации от пользователей. В платных публикациях нельзя запрашивать любые документы, пароли и логины, политические предпочтения, сексуальную ориентацию и массу прочих данных личного характера.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!