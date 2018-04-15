Facebook ввел "драконовские" запреты на рекламу

15 апреля 2018 12:33

SMM-менеджеры и рекламисты бьют тревогу - на днях Facebook существенно ужесточил требования к размещаемой в соцсети рекламе. Кроме широко известного запрета на рекламу криптовалют и ICO, под табу попало почти все, что особенно активно продвигают на планете, пишет UBR, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В целом, моральный кодекс Facebook содержит 29 пунктов строгих запретов и еще десяток условно разрешенной рекламы - перед тем, как дать добро на размещение, эксперты соцсети просмотрят сообщение и вынесут вердикт, стоит ли показывать ее своим пользователям. По сути, такая политика соответствует принципам риск-ориентированного подхода, отмечают специалисты.

Полный список жестких запретов выглядит так:

  • нелегальные продукты и услуги;
  • дискриминация по любым признакам;
  • табачные изделия;
  • лекарства и связанные с лекарствами продукты;
  • небезопасные пищевые добавки, которые признаны Facebook небезопасными;
  • оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества;
  • товары или услуги для взрослых, кроме рекламы планирования семьи или контрацепции;
  • материалы для взрослых;
  • сенсационные материалы;
  • личные характеристики;
  • материалы, вводящие в заблуждение;
  • спорные материалы, которые используют противоречивые политические или социальные вопросы в коммерческих целях;
  • оборудование для наблюдения (шпионские камеры, устройства для отслеживания мобильных и т.д.);
  • несуществующая функциональность;
  • личное здоровье (реклама, показывающая результат "до" и "после");
  • потребкредиты и займы "до зарплаты";
  • сетевой маркетинг;
  • скандинавские аукционы;
  • поддельные документы;
  • шпионское или вредоносное ПО, включая ссылки на них;
  • несанкционированные устройства для стриминга;
  • запрещенные финансовые продукты и услуги.

Отдельно Facebook будет принимать решения по условно разрешенной рекламе. Например, продвигать алкоголь в соцсети можно, но при условии соблюдения местных законов и корректного таргетинга. А службы знакомств перед тем, как размещать рекламу, должны получить письменное разрешение. Подобные ограничения установлены и для онлайн аптек, государственных лотерей, подписных и финансовых услуг.

Также Facebook расширил перечень ограничений для рекламодателей в части сбора информации от пользователей. В платных публикациях нельзя запрашивать любые документы, пароли и логины, политические предпочтения, сексуальную ориентацию и массу прочих данных личного характера.

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