Facebook ввел "драконовские" запреты на рекламу

SMM-менеджеры и рекламисты бьют тревогу - на днях Facebook существенно ужесточил требования к размещаемой в соцсети рекламе. Кроме широко известного запрета на рекламу криптовалют и ICO, под табу попало почти все, что особенно активно продвигают на планете, пишет UBR, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В целом, моральный кодекс Facebook содержит 29 пунктов строгих запретов и еще десяток условно разрешенной рекламы - перед тем, как дать добро на размещение, эксперты соцсети просмотрят сообщение и вынесут вердикт, стоит ли показывать ее своим пользователям. По сути, такая политика соответствует принципам риск-ориентированного подхода, отмечают специалисты.

Полный список жестких запретов выглядит так:

нелегальные продукты и услуги;

дискриминация по любым признакам;

табачные изделия;

лекарства и связанные с лекарствами продукты;

небезопасные пищевые добавки, которые признаны Facebook небезопасными;

оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества;

товары или услуги для взрослых, кроме рекламы планирования семьи или контрацепции;

материалы для взрослых;

сенсационные материалы;

личные характеристики;

материалы, вводящие в заблуждение;

спорные материалы, которые используют противоречивые политические или социальные вопросы в коммерческих целях;

оборудование для наблюдения (шпионские камеры, устройства для отслеживания мобильных и т.д.);

несуществующая функциональность;

личное здоровье (реклама, показывающая результат "до" и "после");

потребкредиты и займы "до зарплаты";

сетевой маркетинг;

скандинавские аукционы;

поддельные документы;

шпионское или вредоносное ПО, включая ссылки на них;

несанкционированные устройства для стриминга;

запрещенные финансовые продукты и услуги.

Отдельно Facebook будет принимать решения по условно разрешенной рекламе. Например, продвигать алкоголь в соцсети можно, но при условии соблюдения местных законов и корректного таргетинга. А службы знакомств перед тем, как размещать рекламу, должны получить письменное разрешение. Подобные ограничения установлены и для онлайн аптек, государственных лотерей, подписных и финансовых услуг.

Также Facebook расширил перечень ограничений для рекламодателей в части сбора информации от пользователей. В платных публикациях нельзя запрашивать любые документы, пароли и логины, политические предпочтения, сексуальную ориентацию и массу прочих данных личного характера.