В Австралии жокей перепутал огромного питона с ямой

В Австралии жокей крупного питона принял за большую канаву. Инцидент произошел в австралийском городе Кэрнс. О его ошибке сообщил новостной портал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Один из жокеев утром отрабатывал прыжки, сторож крикнул ему "Осторожно, так большая змея". Но наездник не услышал последнее слово и продолжил тренироваться. Только на последнем круге он понял, что то, что казалось ему канавой или ямой оказалось питоном длиной в четыре метра.

"Я не думал, что это змея, потому что до этого я не видел таких больших змей. За две секунды я осознал, что мне кричал сторож, и очень сильно испугался", - рассказал он. Ему очень повезло, что лошадь не заметила рептилию и в панике не сбросила его.

Директор конного клуба отметил, что змея впервые пробралась на территорию его заведения.

"Забавно, что мы отменяли тренировки из-за саранчи, собак и даже овец на беговом круге, а змею не заметили", - добавил он.