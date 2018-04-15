В Афганистане при атаке талибов погибли 4 полицейских

15 апреля 2018 10:43

Четыре афганских полицейских погибли, еще пять пострадали в ходе атаки боевиков радикального движения "Талибан" на контрольно-пропускной пункт на востоке Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на чиновника, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По информации телеканала, атака произошла в районе Джагату провинции Газни.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства".


 

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