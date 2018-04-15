В Москве сел самолет с частично разрушенным фюзеляжем
15 апреля 2018 14:10 286
Летевший из Петербурга в Москву самолет приземлился с поврежденным фюзеляжем, сообщает РЕН ТВ.
Во время осмотра лайнера сотрудники аэропорта обнаружили, что панель, соединяющая фюзеляж с верхней частью левого крыла, разрушена и частично отсутствует, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В настоящее время проводится оценка технического состояния воздушного судна.
Телеканал не сообщает, какой авиакомпании принадлежит самолет и в каком столичном аэропорту он приземлился.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
14:52 159