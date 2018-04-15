В Москве сел самолет с частично разрушенным фюзеляжем

Летевший из Петербурга в Москву самолет приземлился с поврежденным фюзеляжем, сообщает РЕН ТВ.

Во время осмотра лайнера сотрудники аэропорта обнаружили, что панель, соединяющая фюзеляж с верхней частью левого крыла, разрушена и частично отсутствует, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В настоящее время проводится оценка технического состояния воздушного судна.

Телеканал не сообщает, какой авиакомпании принадлежит самолет и в каком столичном аэропорту он приземлился.