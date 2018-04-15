Сибирь охватили масштабные лесные пожары

В Забайкальском крае, Республике Алтай и в Бурятии площадь лесных пожаров за сутки выросла в три раза, сообщила пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По состоянию на 15 апреля там бушуют 24 пожара общей площадью 779 га. Таким образом, площадь лесов, объятых пламенем выросла за сутки в три раза.

Сутками ранее в Сибири было зафиксировано семь лесных пожаров: шесть в Забайкальском крае на площади 243 га и один пожар на площади 3 га в Бурятии.