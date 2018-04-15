Удары по Сирии: в британском МИД рассказали о дальнейших планах

Великобритания и ее союзники изучат ответные меры в случае возможного применения химического оружия в Сирии в будущем, но сейчас предложений о нанесении новых ударов нет. Об этом заявил глава британского МИД Великобритании Борис Джонсон, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня

"Предложений о новых ударах по Сирии в настоящий момент нет, потому что, слава Богу, режим Асада не настолько глуп, чтобы устроить еще одну химическую атаку", - заявил политик.

Также он отметил, что на данный момент Великобритания с союзниками изучает варианты ответа на возможную новую химическую атаку со стороны армии Асада.

По его словам, удар США, Франции и Британии по Сирии должен был дать понять, что мир говорит "хватит" применению химического оружия. Также эти удары должны были убедить Россию привести лидера Сирии Башара Асада за стол переговоров.

"Целью этой атаки было направить сигнал - хватит", - добавил Джонсон.