Скончался известный итальянский кинорежиссер

15 апреля 2018 15:46

В Риме в возрасте 88 лет скончался итальянский кинорежиссер и сценарист Витторио Тавиани, сообщает ANSA.

Об этом сообщила одна из его дочерей.

Она уточнила, что по воле ее отца, семья не будет проводить публичные похороны, а тело Тавиани будет кремировано.

Все свои картины Витторио Тавиани снял вместе с младшим братом Паоло.

Братья начинали как организаторы киноклубов в Пизе и Риме. В кинематограф пришли с 1952 года, приняв участие в работе над фильмом "Соперничество". Позднее с Валентино Орсини сняли несколько короткометражных документальных фильмов.

В 1977 году их фильм "Отец-хозяин" был отмечен "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля.

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