Вооруженный конфликт на границе Афганистана и Пакистана, есть жертвы с обеих сторон

Как минимум трое пакистанских военных были убиты, двое попали в плен к афганцам в ходе вооруженного конфликта на границе Пакистана с Афганистаном, сообщают местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как сообщается, потери есть и у афганской стороны - убит один сотрудник афганской пограничной полиции и один мирный житель.

"Вооруженный конфликт на линии Дюранда на границе Пакистана с Афганистаном вспыхнул в 8 утра в воскресенье после того, как пакистанские военные попытались захватить контрольно-пропускной пункт афганских пограничников в населенном пункте Зазай-Майдан провинции Хост. Боестолкновение продолжается", - сообщил начальник пресс-центра управления полиции провинции Басир Хана.

По его словам, на сторону афганских военных встали местные жители, "чтобы противостоять агрессии". В зоне конфликта из-за угрозы безопасности закрыто несколько школ.