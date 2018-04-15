В центре Москвы частично обрушилось здание

В центре Москвы произошло частичное обрушение здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства, передает Day.Az.

По данным ведомства, обрушился дом 1916 года постройки по адресу Пушкарев переулок, 12.

В МЧС сообщили, что жильцов близлежащего жилого дома эвакуировали. На месте работают оперативные службы. Информации о пострадавших нет.