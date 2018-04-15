В центре Москвы частично обрушилось здание
15 апреля 2018 17:47 219
В центре Москвы произошло частичное обрушение здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства, передает Day.Az.
По данным ведомства, обрушился дом 1916 года постройки по адресу Пушкарев переулок, 12.
В МЧС сообщили, что жильцов близлежащего жилого дома эвакуировали. На месте работают оперативные службы. Информации о пострадавших нет.
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