В центре Москвы частично обрушилось здание

15 апреля 2018 17:47

В центре Москвы произошло частичное обрушение здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства, передает Day.Az.

По данным ведомства, обрушился дом 1916 года постройки по адресу Пушкарев переулок, 12.

В МЧС сообщили, что жильцов близлежащего жилого дома эвакуировали. На месте работают оперативные службы. Информации о пострадавших нет.


 

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