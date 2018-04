В США показали снимки "последствий" ракетного удара в Сирии

Американская компания-оператор Digital Globe опубликовала спутниковые снимки, на которых, по ее данным, изображены разрушенные ударами США, Великобритании и Франции объекты в Сирии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

