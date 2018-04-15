Американский адвокат сгорел ради будущего планеты

Американский адвокат поджег себя, чтобы привлечь внимание к проблемам загрязнения окружающей среды. Об этом сообщает BBC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

60-летний Дэвид Бакел (David Buckel) устроил акцию в Проспект-парке в Бруклине (Нью-Йорк). Спасти его не удалось. Мужчина оставил записку, в которой пояснил свои мотивы. Выяснилось также, что он успел отправить свое послание в несколько организаций по электронной почте.

По словам Бакела, он облил себя "ископаемым топливом", чтобы показать, что люди делают с собой, когда не заботятся об экологии. "Загрязнение разрушает нашу планету, просачивается в нашу среду обитания через воздух, почву, воду и погодные осадки", - написал он.