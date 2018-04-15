Трамп рассказал, кто худший директор ФБР в истории

Президент США Дональд Трамп рассказал, кто был худшим директором ФБР в истории. Об этом он написал в своем твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его мнению, это - Джеймс Коми.

"Скользкий Джеймс Коми - человек, который всегда плохо заканчивает (он не умен!), он войдет в историю как худший директор ФБР до сих пор", - написал Трамп.

Также Трамп назвал мемуары Коми фейком, а самого экс-главу ФБР - лжецом.

Ранее экс-глава ФБР Джеймс Коми в мемуарах сравнил президента США Дональда Трампа с мафиози. В своей книге Коми заявил, что Трамп эгоист, который требует от других "личной преданности".