Трамп рассказал, кто худший директор ФБР в истории
15 апреля 2018 19:21 168
Президент США Дональд Трамп рассказал, кто был худшим директором ФБР в истории. Об этом он написал в своем твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его мнению, это - Джеймс Коми.
"Скользкий Джеймс Коми - человек, который всегда плохо заканчивает (он не умен!), он войдет в историю как худший директор ФБР до сих пор", - написал Трамп.
Также Трамп назвал мемуары Коми фейком, а самого экс-главу ФБР - лжецом.
Ранее экс-глава ФБР Джеймс Коми в мемуарах сравнил президента США Дональда Трампа с мафиози. В своей книге Коми заявил, что Трамп эгоист, который требует от других "личной преданности".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!