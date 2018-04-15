В США рассказали, когда выведут войска из Сирии

США выведут свои войска из Сирии после того, как выполнят все поставленные перед собой задачи в этой стране. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом сообщает ТАСС.

"Мы не собираемся выходить до тех пор, пока не убедимся, что достигли своего", - сказала американский дипломат.

Как пояснила постпред США, президент Дональд Трамп обсудил ситуацию с союзниками и заявил им о "необходимости сделать нечто большее", чем раньше.

"Он имел в виду, что мы не должны на этот раз все брать на себя. Я считаю такой подход правильным", - указала Хейли.

"Не стоит заблуждаться. Мы уйдем, когда будем уверены, что все сдвинулась вперед. Мы существенно вложились в женевский процесс политического урегулирования и в поиск решения проблемы политическим путем. Этот подход будет продолжен", - заверила постпред при ООН.